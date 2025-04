Antwoord: Wij raden het niet aan om vaseline als lippenbalsem te gebruiken vanwege mogelijke verontreinigingen met schadelijke stoffen, ook al is dit strikt gereguleerd in de Europese Unie. Door regelmatig gebruik in de neus kun je onbedoeld toch – net als via een lippenbalsem – kleine hoeveelheden binnenkrijgen.

Het gebruik van vaseline in de neus om ingedroogd slijmvlies te verzachten kan op korte termijn verlichting bieden, maar er zijn betere en veiligere alternatieven. Denk aan een fysiologische zoutoplossing (neusspray) of een speciale neuszalf (zoals Nasumel). Deze zijn ontwikkeld om het neusslijmvlies te hydrateren zonder potentieel schadelijke stoffen. Zorg verder voor voldoende luchtvochtigheid in huis.

Mocht de droogheid in de neus aanhouden, overleg dan met een arts om onderliggende oorzaken, zoals allergieën of droge lucht, aan te pakken.

