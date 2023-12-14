Verkleining van de maag

Antwoord: Het is onwaarschijnlijk dat de maag kleiner wordt door ondervoeding. De plooien van de maag liggen tegen elkaar aan. Als er voedsel binnenkomt wordt de maag gevuld. Het is niet waarschijnlijk dat er minder rek in de maag komt bij ondervoeding.

Maar ondervoeding kan de functie van de maag wel aantasten. Van de maag gaat het voedsel in vrij kleine porties verder naar de darm. De beweging van de maag die ervoor zorgt dat de maag het voedsel kwijt kan in de darm, heet motiliteit. En deze motiliteit kan aangetast raken bij ziektes die gepaard gaan met ondervoeding. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld verstopping, diarree en buikpijn.

Peter Weijs, hoogleraar Voeding & Beweging bij het Amsterdam UMC

Gezondgids 6, 2023

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