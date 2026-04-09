Veroudering stoppen

Antwoord: DHEA (dehydro-epiandrosteron) is een hormoon dat door de bijnieren wordt geproduceerd. De spiegel van dit hormoon daalt met de vorderende leeftijd. Er wordt beweerd dat je het verouderingsproces kunt vertragen als je DHEA als supplement inneemt. Er is alleen onvoldoende betrouwbaar onderzoek dat deze theorie ondersteunt. Bovendien kan het supplement een wisselwerking hebben met andere medicijnen en bijwerkingen zoals acne veroorzaken.

Er is ook meer onderzoek nodig om te bepalen of supplementen met DHEA voordeel kunnen bieden bij bepaalde aandoeningen. Denk dan aan een niet goed werkende bijnier of aan lupus erythematodes, een auto-immuunaandoening. Overweeg je een supplement met DHEA te gebruiken? Vraag dan advies aan je huisarts of apotheker.

