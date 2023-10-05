Antwoord: Zonnebrandcrème op je huid dempt de aanmaak van vitamine D. Maar omdat je je ingesmeerd beter beschermd kunt voelen tegen de zon, stel je je misschien wat langer bloot aan zonnestralen dan zonder zonnebrandcrème. Door de duur van die blootstelling kun je ook mét zonnebrandcrème voldoende vitamine D aanmaken.

Algemeen geldt dat je – goed ingesmeerd met factor 50 – vitamine D aanmaakt als je je handen, gezicht en nek gedurende 2 uur blootstelt aan de zon. Als je alleen badkleding draagt, maak je (ingesmeerd) binnen een kwartier voldoende vitamine D aan.

Arjan van Dijk, wetenschappelijk medewerker UV bij het RIVM

Gezondgids 5, 2023

Terug naar het overzicht