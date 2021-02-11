Antwoord: Het maakt voor de werking niet uit welke zeep je gebruikt. Het is vooral belangrijk dat je de zeep goed uitsmeert over je handen, je handen vervolgens lang genoeg afspoelt met stromend water en ze daarna goed droogt. Qua bacteriegroei is er ook geen groot verschil. Bacteriën kunnen zowel op harde zeep als op het knopje van een flacon groeien.

Bovendien is het niet waarschijnlijk dat je hier ziek van wordt, omdat je de ziekteverwekkers van je handen spoelt door de wrijfbewegingen en het stromende water.

Op publieke plekken wordt desondanks vloeibare zeep uit een dispenser geadviseerd, waarbij het knopje regelmatig schoongemaakt moet worden. Mocht er toch een zeepblok liggen, spoel dat dan eerst af, zodat de hoeveelheid bacteriën lager is en de kans op overdracht verder afneemt.

Alvin Bartels, beleidsadviseur Infectiepreventie bij het RIVM

Gezondgids 1, 2021

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