Zitten of staan?

Antwoord: Als je rechtopstaand eet, kan je eten wat sneller van je maag naar je darm zakken, waardoor je minder snel verzadigd kunt zijn. Ook kun je bij rechtopstaand eten minder last krijgen van brandend maagzuur. Maar er is te weinig onderzoek gedaan om iets te kunnen zeggen over het verschil tussen zittend, staand of wandelend eten voor je gezondheid.

Wat wel af te raden is, is onderuit gezakt of liggend eten. In die houding werk je de natuurlijke gang van de spijsvertering tegen en kan het eten – met de bijbehorende zuren – vanuit je maag weer omhoog komen. Wil je gaan liggen na het eten, wacht daar dan in elk geval 30 minuten mee.

