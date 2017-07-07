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Gevolgen cosmetisch gebruik botox

Vraag: Botulinetoxine is een neurotoxisch gif, geproduceerd door een bacterie. Voedsel besmet met deze bacterie kan de voedselvergiftiging botulisme veroorzaken. En door te zwemmen in water waar dode dieren in liggen, kun je besmet raken als sporen van de bacterie via een wondje het lichaam in komen. Kan het dan geen kwaad als je botox om cosmetische redenen gebruikt?

botox Antwoord: Nee. Bij een voedselbesmetting krijg je met de bacterie Clostridium botulinum grote hoeveel heden botuline binnen. Bij een botoxinjectie worden minimale hoeveelheden botulinetoxine ingespoten, een eiwit afkomstig uit de bacterie. Deze kleine hoeveelheden werken bovendien alleen op de plaatselijke zenuw uiteinden. Door dit specifieke gebruik en de kleine hoeveelheid is het onmogelijk klachten te krijgen zoals die bij botulisme kunnen optreden.

Michel Cromheecke, plastisch chirurg Bergman Clinics
Gezondgids 2, april 2014

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