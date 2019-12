Gevolgen cosmetisch gebruik botox

Vraag: Botulinetoxine is een neurotoxisch gif, geproduceerd door een bacterie. Voedsel besmet met deze bacterie kan de voedselvergiftiging botulisme veroorzaken. En door te zwemmen in water waar dode dieren in liggen, kun je besmet raken als sporen van de bacterie via een wondje het lichaam in komen. Kan het dan geen kwaad als je botox om cosmetische redenen gebruikt?