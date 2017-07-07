Gevolgen cosmetisch gebruik botox

Antwoord: Nee. Bij een voedselbesmetting krijg je met de bacterie Clostridium botulinum grote hoeveel heden botuline binnen. Bij een botoxinjectie worden minimale hoeveelheden botulinetoxine ingespoten, een eiwit afkomstig uit de bacterie. Deze kleine hoeveelheden werken bovendien alleen op de plaatselijke zenuw uiteinden. Door dit specifieke gebruik en de kleine hoeveelheid is het onmogelijk klachten te krijgen zoals die bij botulisme kunnen optreden.
Michel Cromheecke, plastisch chirurg Bergman Clinics
Gezondgids 2, april 2014