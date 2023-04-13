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Alternatief bij osteopenie

Vraag: Ik heb osteopenie, een voorstadium van osteoporose (botontkalking). Vanwege een ingezakte wervel kreeg ik CaD 500/880 bruisgranulaat voorgeschreven. Het medicijn is niet lekker en er zitten 3 E-nummers in. Ook is er kans op bijwerkingen. Bestaat er een alternatief? Of helpt het om extra calcium toe te voegen aan mijn dieet?

Gepubliceerd op:13 april 2023

Antwoord: Om je botten in goede conditie te houden, is het belangrijk om genoeg te bewegen en voldoende calcium binnen te krijgen. Extra ondersteuning met medicijnen kan nodig zijn als je voeding te weinig calcium levert. Je eigen arts of een diëtist kan dat het best inschatten.

Verder bevatten alle medicijnen hulpstoffen (E-nummers) om ze een bepaalde vorm en houdbaarheid te geven. Dit zijn vaak natuurlijke ingrediënten. De aanwezigheid van deze hulpstoffen zegt niets over de kwaliteit van een medicijn of de kans op bijwerkingen.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden
Gezondgids 2, 2023

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