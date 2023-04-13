Alternatief bij osteopenie

Antwoord: Om je botten in goede conditie te houden, is het belangrijk om genoeg te bewegen en voldoende calcium binnen te krijgen. Extra ondersteuning met medicijnen kan nodig zijn als je voeding te weinig calcium levert. Je eigen arts of een diëtist kan dat het best inschatten.

Verder bevatten alle medicijnen hulpstoffen (E-nummers) om ze een bepaalde vorm en houdbaarheid te geven. Dit zijn vaak natuurlijke ingrediënten. De aanwezigheid van deze hulpstoffen zegt niets over de kwaliteit van een medicijn of de kans op bijwerkingen.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 2, 2023

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