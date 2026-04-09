Bijsluiters medicijnen

Antwoord: Bijsluiters maken meestal geen onderscheid naar lichaamsgewicht omdat de dosering van veel medicijnen is gebaseerd op onderzoek bij grote groepen mensen. Hierdoor is de aanbevolen dosering – binnen een bepaalde bandbreedte – voor de meeste volwassenen veilig en effectief.

Maar personen die zeer licht of juist zwaar zijn, kunnen inderdaad aan de onder- of bovengrens van de dosering uitkomen. In de praktijk wordt voor de meeste geneesmiddelen een standaard dosering voorgeschreven. Deze kan op basis van effect en/of bijwerkingen worden bijgesteld. Want niet alleen gewicht, maar ook factoren zoals leeftijd, leveren nierfunctie en de verhouding tussen water-, vet- en spiermassa kunnen een rol spelen bij de juiste dosering.

