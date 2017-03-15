Calcium bij osteoporose

Antwoord: Bij osteoporose worden calciumtabletten inderdaad samen met een bisfosfonaat zoals alendroninezuur voorgeschreven. Toch bestaat er wel degelijk een wisselwerking. Bij gelijktijdige inname kan calcium de opname van bisfosfonaat in de darm verminderen.

Dezelfde wisselwerking is er tussen calciumtabletten en bepaalde antibiotica. Om dit te omzeilen, geeft de apotheker advies over de tijd die tussen de inname van de tabletten moet zitten. Bij een antibioticumkuur kan de apotheker adviseren het gebruik van calciumtabletten tijdelijk te stoppen.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 4, augustus 2016

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