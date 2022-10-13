Medicijn in andere vorm

Antwoord: De apotheek geeft bij inhalatiemedicatie meestal de toedieningsvorm die op het recept staat. Het kan zijn dat een apotheker van het recept afwijkt. Bijvoorbeeld als een product niet leverbaar is. De apotheker mag de voorgeschreven toedieningsvorm dan omzetten, zoals dat heet. Maar het is niet gebruikelijk dat de apotheker zonder overleg of afspraken met de arts een ander product levert dan op het recept staat.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 5, 2022

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