Antwoord: Supplementenfabrikanten raden magnesium bij veel klachten aan: van spierkramp tot slaapproblemen en van vermoeidheid tot stress. Voor veel van deze effecten is het wetenschappelijke bewijs beperkt of in­consistent, vooral als je geen magnesiumtekort hebt. De supplementen kunnen wel zinvol zijn bij een vastgesteld magnesiumtekort, bij opnameproblemen in de darmen en bij het gebruik van bepaalde medicijnen die magnesiumverlies of verminderde opname kunnen veroorzaken. Denk aan plaspillen, diabetesmedicatie (metformine) en langdurig gebruik van maagzuurremmers.

Mocht je kiezen voor een magnesium­supplement, let dan op de vorm en dosering. Magnesiumbisglycinaat en -citraat worden goed opgenomen door het lichaam. Magnesiumoxide werkt vooral laxerend en neemt je lichaam niet op. Ook kun je diarree krijgen als je meer dan 250 mg (alle vormen) magnesium als supplement gebruikt, naast je normale voeding.



Over het algemeen krijg je met gezonde en gevarieerde voeding voldoende magnesium binnen en is je lichaam goed in staat om het magnesiumgehalte op peil te houden.

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