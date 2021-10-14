Antwoord: Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vitamine K een rol speelt bij de aanmaak van botten. Vitamine D en K werken waarschijnlijk samen om calcium in je botten te krijgen. Een tekort aan vitamine K zou dit kunnen verstoren. Met osteo­­porose (botontkalking) als mogelijk gevolg. En omdat calcium dan neerslaat in de aderen, ligt mogelijk ook atherosclerose (aderverkalking) op de loer.

Gelukkig is onze gemiddelde inname van vitamine K uit voeding voldoende en komen tekorten zelden voor. Alleen als je weinig (groene blad-)groenten, fruit, zuivel, vlees, eieren en granen binnenkrijgt, kan een vitamine K-supplement zinvol zijn.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2021

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