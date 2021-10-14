Gepubliceerd op:14 oktober 2021
Antwoord: Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vitamine K een rol speelt bij de aanmaak van botten. Vitamine D en K werken waarschijnlijk samen om calcium in je botten te krijgen. Een tekort aan vitamine K zou dit kunnen verstoren. Met osteoporose (botontkalking) als mogelijk gevolg. En omdat calcium dan neerslaat in de aderen, ligt mogelijk ook atherosclerose (aderverkalking) op de loer.
Gelukkig is onze gemiddelde inname van vitamine K uit voeding voldoende en komen tekorten zelden voor. Alleen als je weinig (groene blad-)groenten, fruit, zuivel, vlees, eieren en granen binnenkrijgt, kan een vitamine K-supplement zinvol zijn.
Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond
Gezondgids 5, 2021