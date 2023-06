Antwoord: Vitamine C zorgt voor een betere opname van non-heemijzer. Dit is het slecht opneembare type ijzer, in tegenstelling tot het veel beter opneembare heemijzer. Deze laatste soort zit alleen in dierlijke producten.

Er bestaat geen optimale hoeveelheid vitamine C. Je ijzeropname is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Zo neemt iemand met een lage ijzervoorraad dit mineraal efficiënter op. Eet je weinig tot geen dierlijke producten, neem dan groente of fruit bij de maaltijd.

Als je gevarieerd eet, hoef je doorgaans niet op je ijzeropname op te letten.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding & Gezondheid bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2023

