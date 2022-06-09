Antwoord: VitaePro droeg eerst de claim ‘voor soepele spieren & gewrichten’. Deze claim was gekoppeld aan de aanwezige vitamine D en het extract van Boswellia Serrata (een Indiase boom). Vitamine D draagt bij aan een normale werking van de spieren. De claim was volgens de Keuringsraad (die adviseert over de bewoording van claims) te suggestief en daardoor niet toegestaan. Nadat we dit doorgaven, paste de fabrikant de claim aan naar ’goed voor spieren en gewrichten’. Let wel, meer vitamine D slikken dan nodig leidt niet tot ‘extra goede’ spieren. De gezondheidsclaim over de werking van het Boswellia Serrata-extract op de gewrichten wacht nog op goedkeuring door de Europese Commissie.

Behoor je tot een groep die extra vitamine D nodig heeft, dan kun je ook een goedkoper supplement kopen. Wat altijd goed is voor spieren en gewrichten: elke dag minstens een half uur bewegen.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2022

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