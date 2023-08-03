Microplastics in het milieu

Antwoord: Bij het wassen van synthetische kleding, waar kleding gemaakt van petflessen onder valt, komen microplastics vrij. Dit effect is het grootst bij polyester, en in het bijzonder bij fleece. Dat komt onder meer doordat het textiel bij het maken van fleece wordt opgeruwd. Daardoor laten microplasticvezels gemakkelijker los.

Een deel van de microplastics wordt door waterzuivering gefilterd uit het afvalwater van huishoudens. Maar beter is het om de afgifte ervan te beperken. Dat doe je door te wassen met een volle trommel, op een lage temperatuur en door het doseeradvies van het wasmiddel op te volgen. Verder is het beter voor het milieu om zo weinig mogelijk te wassen en in plaats daarvan je kleding zo vaak mogelijk te luchten. En door alleen voor fleece kiezen als je iets nodig hebt dat je warm houdt, snel droogt en weinig weegt.

Anna Beth Smeltekop, communicatieadviseur bij Milieu Centraal

Gezondgids 4, 2023

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