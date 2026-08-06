Antwoord: Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangt weleens klachten van consumenten die een metalige of bittere nasmaak ervaren na het eten van pijnboompitten. Deze nasmaak ontstaat één tot drie dagen na het gebruik en kan meerdere dagen tot wel twee weken aanhouden. Het is onduidelijk wat de oorzaak hiervan is, maar het zou te maken kunnen hebben met de oliën die in de pijnboompitten zitten.

Het probleem lijkt voornamelijk op te treden bij pijnboompitten uit China, maar ook pitten uit andere regio’s lijken de bittere nasmaak te kunnen veroorzaken. Onderzoek naar resten bestrijdingsmiddelen en zware metalen op pijnboompitten leverde niets op. In elk geval is er geen sprake van een gevaar voor je gezondheid.

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