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No-show bij zorgafspraak

Vraag: Moet je (een boete) betalen als je niet op je afspraak bij een zorgverlener kunt komen, en je deze niet tijdig hebt afgezegd? En zijn hier uitzonderingen op bij coronaklachten?

Gepubliceerd op:14 april 2022

Antwoord: Als je niet verschijnt op de afspraak en deze niet op tijd (bijvoorbeeld 24 uur van tevoren) hebt afgezegd, kan de zorgverlener een bedrag voor ‘no-show’ rekenen. De zorgverlener moet je hier wel vooraf over geïnformeerd hebben, bijvoorbeeld via de website.

De zorgverzekeraar vergoedt een no-showtarief niet, omdat er geen sprake is van geleverde zorg. Je betaalt dit dus zelf. Een no-showtarief kent geen maximale hoogte. De zorgverlener bepaalt zelf het bedrag als compensatie voor de gemiste afspraak. Of er een uitzondering geldt voor no-show vanwege coronaklachten, ligt aan de coulance van de zorgaanbieder.

Laura Heesbeen, persvoorlichter bij de Nederlandse Zorgautoriteit
Gezondgids 2, 2022

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