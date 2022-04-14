No-show bij zorgafspraak

Antwoord: Als je niet verschijnt op de afspraak en deze niet op tijd (bijvoorbeeld 24 uur van tevoren) hebt afgezegd, kan de zorgverlener een bedrag voor ‘no-show’ rekenen. De zorgverlener moet je hier wel vooraf over geïnformeerd hebben, bijvoorbeeld via de website.

De zorgverzekeraar vergoedt een no-showtarief niet, omdat er geen sprake is van geleverde zorg. Je betaalt dit dus zelf. Een no-showtarief kent geen maximale hoogte. De zorgverlener bepaalt zelf het bedrag als compensatie voor de gemiste afspraak. Of er een uitzondering geldt voor no-show vanwege coronaklachten, ligt aan de coulance van de zorgaanbieder.

Laura Heesbeen, persvoorlichter bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Gezondgids 2, 2022

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