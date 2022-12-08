Antwoord: Een zorgverlener moet zijn patiënt goed informeren over de zorg die hij nodig heeft en over de te verwachten kosten. En zonder toestemming van een patiënt mag geen behandeling plaatsvinden. Dit betekent niet dat bij elke handeling expliciete toestemming nodig is. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag de zorgverlener ervan uitgaan dat de patiënt ermee instemt.

Ben je van mening dat je niet goed geïnformeerd bent, dan kun je dit bespreken met de zorgverlener. Als je er samen niet uitkomt, is het mogelijk om naar de klachtencommissie te stappen waar de tandarts bij is aangesloten. Of meld je klacht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze pakt geen individuele klachten op, maar gebruikt ze wel als signaal.

Sandra Mul, expert Zorgverzekeringen bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2022

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