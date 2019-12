Oxytocine tegen dementie

Vraag: Ik las over een man die zijn dementerende vrouw een ‘voedingssupplement met oxytocine’ toediende en daar goede resultaten mee boekte. Is dit zinvol? Zijn vrouw had minder last van stress en werd vrolijker.

Antwoord: Oxytocine is een lichaamseigen hormoon dat een rol speelt bij de bevalling, het geven van borstvoeding en bij sociale interactie. Amerikaans onderzoek liet een positief effect zien op het gedrag van mensen met een vorm van dementie als oxytocine via neusspray was toegediend. Echter, dit is niet genoeg bewijs om oxytocine bij alle vormen van dementie aan te kunnen bevelen.

Er is geen vrij verkrijgbaar voedingssupplement dat oxytocine bevat. Dit zou ook onlogisch zijn, omdat oxytocine in het maagdarmkanaal onwerkzaam wordt gemaakt. Het preparaat dat de betreffende man aan zijn vrouw heeft toegediend zou de eigen aanmaak van oxytocine stimuleren. We kunnen geen uitspraken doen naar aanleiding van effecten bij één persoon, maar interessant is het zeker.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 4, augustus 2017

