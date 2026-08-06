Antwoord: Bij een verre reis met tijdsverschil is het aan te raden rekening te houden met het moment waarop je je medicijnen inneemt. Reis je naar het oosten, dan wordt de dag korter en zit er minder tijd tussen twee innames. Reis je naar het westen, dan wordt de dag juist langer en zit er meer tijd tussen. Daardoor kan de hoeveelheid medicijn in je bloed te hoog of te laag worden.

Voor de meeste medicijnen is een paar uur eerder of later innemen dan gebruikelijk geen probleem. Vaak kun je op de dag van vertrek de Nederlandse tijden aanhouden en daarna overstappen op de lokale tijd van je bestemming. Extra aandacht is nodig bij medicijnen zoals insuline, hiv-remmers, bloedverdunners en epilepsiemedicatie. Daarbij is een goede medicijnspiegel belangrijk. Overleg daarom vooraf met je apotheker over een aangepast innameschema.

Terug naar het overzicht