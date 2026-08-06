Antwoord: Vaatdoekjes, theedoeken en handdoeken zitten vaak vol met bacteriën. Je kunt ziek worden als die bijvoorbeeld met je eten in aanraking komen. Het advies luidt daarom al deze keukendoeken elke dag te vervangen door schone. Om de bacteriën en schimmels te doden, is wassen op minimaal 60 °C nodig.

Vaatdoekjes kun je ook in de magnetron reinigen. Maak het doekje eerst nat en leg het één minuut op de hoogste stand in de magnetron. Laat het vaatdoekje daarna goed drogen. Een afwasborstel kun je goed reinigen in de vaatwasmachine, als die is ingesteld op minimaal 60 °C.

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