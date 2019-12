Overstappen van zorgverzekeraar

Vraag: Wordt bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar de lijst met wat er het afgelopen jaar is vergoed overgedragen? Of kan ik bij de nieuwe verzekeraar onmiddellijk in aanmerking komen voor weer een vergoeding van een nieuwe bril of hoorapparaat?

Antwoord: Bij het overstappen naar een nieuwe verzekeraar wordt het dossier waarin staat wat er is vergoed, niet overgedragen. Bij bepaalde dekkingen uit de aanvullende verzekering is hier gebruik van te maken. Zo geldt een vergoeding voor een bril vaak voor meerdere jaren, bijvoorbeeld €150 per 3 jaar. Maak je deze €150 in het eerste jaar op, dan zou je de volgende 2 jaar geen bril meer mogen declareren. Stap je over en heeft de nieuwe verzekeraar ook een brilvergoeding in de polis, dan kun je die direct gebruiken.

Wie kiest voor een andere verzekering, bijvoorbeeld een uitgebreider pakket bij dezelfde verzekeraar, kan dit niet. Verzekeringen zijn eenvoudig met elkaar te vergelijken via onze Zorgvergelijker.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2016

