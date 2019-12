Achtergebleven kristallen in wijnglas

Antwoord: Wij hebben geen chemisch onderzoek gedaan op het toegezonden lege pak Liebfraumilch, maar zien duidelijk dat het wijnsteenzuurkristallen zijn. Dat is een normale en onschadelijke neerslag in wijn, waar de Grieken en Romeinen al bekend mee waren. Het zegt niets over de kwaliteit. Een bekende oorzaak is een temperatuurwisseling tijdens vervoer of opslag. Wijnsteenzuur komt in veel vruchten voor. Ook de industrie past het vaak toe om bijvoorbeeld de kleur in vruchtenproducten te stabiliseren. Het draagt dan nummer E334. Eigenlijk is wijnsteenzuur net zoiets als citroenzuur. De meeste zuren zijn vloeibaar, maar wijnsteenzuur kan onder bepaalde omstandigheden, zoals temperatuurwisselingen, kristallen vormen. Ondanks de wat scherpe aanblik is het onschuldig.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2014

