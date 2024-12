Antwoord: Aubergines kun je inderdaad beter niet te vaak rauw eten. Ze zijn rauw moeilijk verteerbaar en bevatten de giftige stof solanine (behorend tot de glycoalkaloïden). Gelukkig zit deze stof in kleine hoeveelheden in aubergines, waardoor die meestal niet schadelijk is. Maar sommigen ontwikkelen er een allergie voor die zich kan uiten in een jeukende huid of een maag- of darmreactie. Solanine in grote hoeveelheden kan misselijkheid, overgeven, buikkramp en diarree veroorzaken.

Door aubergines te bereiden, verminder je het gehalte solanine aanzienlijk en hoef je niet in te zitten over een toxische werking. Denk aan koken of bakken in de oven of op de grill. De groente is tenslotte een goede bron van vezels, vitamine C, antioxidanten en mineralen. Bovendien zijn aubergines samen met tomaat en sla een van de minst calorierijke verse groenten.

