Antwoord: Als je last hebt van verstopping ligt dat vaak aan je gehele eetpatroon. En of je voldoende beweegt en genoeg vocht binnenkrijgt. Het Voedingscentrum adviseert voor een gezonde darmwerking zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels per dag. Bananen zijn vezelrijk. In een banaan (165 gram) zit 3,1 gram vezels. Deze vezels stimuleren eerder de stoelgang dan dat ze verstoppen.

Dat bananen verstopping veroorzaken is dus een fabel. Ook voor de beruchte bananenschimmel hoef je niet te vrezen. De banaan zelf overigens wel, want bananenplanten met deze hardnekkige schimmel krijgen de Tropical Race 4-ziekte (TR4). Deze zorgt voor het afsterven van de plant, nog voordat die vruchten kan geven.

Brigitte van der Bent, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2021

Terug naar het overzicht