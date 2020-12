Antwoord: Uit onderzoek blijkt dat de zogenoemde flavanolen in cacao gunstig zijn voor onder meer hart en bloedvaten. Mede daarom zijn producten als cacaopoeder en cacaonibs populair. Vergeleken met normale chocola bevatten ze geen toegevoegd suiker en vaak meer flavanolen, omdat ze minimaal bewerkt zijn. Er valt dus wat voor te zeggen om zelf chocolademelk te maken van cacao­poeder en magere melk.

Maar het gaat wat ver om cacao puur voor je gezondheid te nemen. Het is namelijk onduidelijk hoeveel flavanolen een cacaoproduct precies bevat en hoeveel je daarvan zou moeten binnenkrijgen voor een gunstig effect. Bovendien bevat cacao van nature ook verzadigd vet, wat niet zo gezond is. Richt je dus niet op één product, maar let op je gehele voedingspatroon.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2020

Terug naar het overzicht