Chocolademelk met veel cacao

Vraag: Ik lees en hoor vaak dat pure chocolade met een zo hoog mogelijk cacaogehalte gezonde bestanddelen bevat. Nadeel zijn wel de ongezonde vetten die dik maken en slecht zijn voor het cholesterol. Als cacao zulke gezonde bestanddelen bevat, is het dan niet beter om zelf thuis met magere melk chocolademelk te maken met heel veel cacao?

Antwoord: Er valt wat voor te zeggen om zelf chocolademelk te maken, zonder suiker, om zo van de voordelen van cacao te profiteren. Maar denk niet dat je daardoor geen vet binnenkrijgt. Cacaopoeder bevat 22% vet. Bovendien zal niet iedereen de smaak acceptabel vinden. Daarbij wijs ik erop dat de gezondheidsvoordelen van cacao niet discussievrij zijn. Daar zijn nog geen onomstotelijke bewijzen voor geleverd. De boodschap van de voedingswetenschap is vooralsnog dat het veel beter is om je aan een gezond voedingspatroon te houden, dan welke toevoeging aan de voeding dan. En dan denk ik aan: niet te veel eten, niet te veel verzadigd vet, zout of suiker, voldoende voedingsvezel, niet te veel alcohol en voldoende groente en fruit.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2014

