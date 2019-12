Antwoord: Er is weinig wetenschappelijk bewijs dat een hoge(re) eiwitinname bij gezonde mensen nierschade veroorzaakt. Eigenlijk is dit bij afvallen met een eiwitrijk dieet niet relevant. Wanneer je afvalt is je energie-inname lager dan je energiegebruik: je eet immers minder, waardoor het lichaam minder eiwitten binnenkrijgt.

Mensen die afvallen volgen soms een eiwitrijk(er) dieet om hun spieren te behouden. Want bij afvallen verlies je zowel vet- als spiermassa. Doordat je minder eet, is de hoeveelheid eiwitten in een eiwitrijk dieet niet hoger dan bij geen dieet. Er is daardoor geen sprake van een (extra) belasting van de nieren.

Luc van Loon, hoogleraar Fysiologie van inspanning, Universiteit van Maastricht

Gezondgids 2, 2018

