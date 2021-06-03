Antwoord: Wie gezond en gevarieerd eet, heeft over het algemeen geen producten met extra vitamines nodig. Als je elke dag 3 maaltijden eet die passen in de Schijf van Vijf, past dat in een gezond eetpatroon.

Toch zijn extra vitamines soms zinvol. Diverse fabrikanten voegen ze daarom toe aan bijvoorbeeld margarine en halvarine. Zo kunnen producten met toegevoegde vitamine B12 zinvol zijn voor veganisten. Vitamine B12 zit namelijk alleen in dierlijke producten, zoals vlees, vis, eieren en melkproducten.

Aniek Aarsman, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2021

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