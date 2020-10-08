Fruit met schil

Antwoord: Het is niet nodig fruit met een eetbare schil te schillen uit angst voor bestrijdingsmiddelen. De risico’s van de resten van bestrijdingsmiddelen die op fruit worden gevonden zijn verwaarloosbaar klein, áls ze al gevonden worden. Daarnaast trekken sommige bestrijdingsmiddelen door de schil heen. Het fruit schillen is dan niet voldoende om alle bestrijdingsmiddelen te verwij­deren.

Overigens waakt onder andere de Nederlandse Voedsel- en ­Warenautoriteit ervoor dat consumenten te veel bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. We kunnen dus met een gerust hart fruit met (eetbare) schil eten.

Anders dan sommigen denken verwijder je trouwens geen bestrijdingsmiddelen door het fruit te wassen. Wassen verwijdert wel vuil en stof met mogelijk ziekmakende bacteriën.

Patricia Schutte, woordvoerder bij het Voedingscentrum

Gezondgids 5, 2020

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