Fruit na de maaltijd

Antwoord: Fruit eten bij of vlak na de maaltijd heeft positieve effecten op de spijsvertering. Vitamine C helpt bijvoorbeeld om ijzer uit de maaltijd op te nemen. Daarnaast bevat fruit vezels die bijdragen aan een goede stoelgang en zorgen voor meer verzadiging. Voor mensen met diabetes is het ook verstandig om fruit bij of vlak na de maaltijd te eten. De maaltijd zorgt er namelijk voor dat de suikers uit het fruit langzamer worden opgenomen in het lichaam. Daardoor is de bloedsuikerspiegel beter te beheersen.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2022

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