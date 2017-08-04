Geen jodium in biologisch brood

Antwoord: Veel biologische bakkers gebruiken geen gejodeerd zout. Toch zijn er ook zeker biologische bakkers die het wél gebruiken.

Als er geen gejodeerd zout wordt gebruikt, bestaat er een kans op jodiumtekort, al hangt dat ook weer af van de rest van je voedingspatroon. Er zit ook jodium in bijvoorbeeld melk en andere zuivelproducten. En in kabeljauw, schelvis, koolvis, eieren en zeewier zit het ook.

Een jodiumtekort komt vaak pas na jaren aan het licht en is te herkennen aan een opgezwollen schildklier, vermoeidheidsklachten en soms gewichtstoename.

Antje Houmes, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2015

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