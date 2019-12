Vraag: Ik vind geitenmelk wel lekker. Is het verstandig deze te gebruiken in plaats van koemelk? Wat zouden de voordelen ervan zijn?

Antwoord: De samenstelling van geitenmelk lijkt veel op die van volle koemelk. In geitenmelk zit alleen iets minder jodium. Het vet in melk bevat veel verzadigde vetzuren, die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Volle zuivelproducten bevatten twee keer zo veel verzadigd vet als halfvolle producten. Er is bij ons nog geen halfvolle geitenmelk bekend. Wel is er geitenkarnemelk die minder vet is.

Het gebruik van zuivel hangt samen met een lager risico op darmkanker, en het eten van yoghurt met een lager risico op diabetes type 2. Maar omdat onderzoek naar zuivel voornamelijk gaat over zuivel van koeien, is niet met zekerheid te zeggen of deze effecten ook voor geitenzuivel gelden. Ook is er weinig onderzoek naar gedaan bij mensen.

Op sommige geitenmelkproducten staat ‘licht(er) verteerbaar’. Ook hier is nog geen wetenschappelijk onderzoek van bekend dat dit aantoont.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 6, december 2017

