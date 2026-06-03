Antwoord: Over mineralen en spoorelementen hoef je je geen zorgen te maken. Die kunnen goed tegen verhitting en gaan niet verloren bij grillen of roosteren. Vitamines wel. Over het algemeen geldt dat hoe langer je groente verhit en hoe meer je ze versnijdt, hoe meer vitamines verloren gaan.

Het advies is dan ook om te variëren in de bereiding van groente. Zo krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen. Eet groente dus afwisselend gegrild, geroosterd, rauw, gestoomd, geblancheerd en kort gekookt. Kook de groente in weinig water en niet langer dan nodig is. Bij het koken in water verdwijnen niet alleen vitamines, maar ook mineralen.



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