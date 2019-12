Gezonde aspecten van appelazijn

Antwoord: Was gezondheid maar zo simpel te verwerven. Al in de oudheid werden levensmiddelen verkocht met oncontroleerbare beloften over gezondheid. Tegenwoordig is er wetgeving om het kaf van het koren te scheiden. Helaas, de wet erkent deze werking van appelazijn niet en het sprookje mag dan ook niet als verkoopargument voor het product gebruikt worden. Die wetgeving is nog niet uitontwikkeld, en de wetenschap is weliswaar nooit klaar, maar het is niet aannemelijk dat er in de toekomst steun voor al deze effecten komt. Je hele leefwijze en je genen zijn van groter belang voor een gezonde oude dag dan dat lepeltje appelazijn.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2014

