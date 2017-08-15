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Gezonde aspecten van appelazijn

Vraag: Van een aantal kennissen hoorde ik dat zij ‘s morgens een glas lauwwarm water drinken met 1 à 2 eetlepels biologische appelazijn en 1 eetlepel honing. Dit zou onder meer de spijsvertering versterken, de bloedsuikerspiegel in balans houden en helpen tegen allergieën en (voet)schimmelinfecties. Bovendien val je ervan af en word je er oud mee. Wat is hiervan waar? 

appel azijn Antwoord: Was gezondheid maar zo simpel te verwerven. Al in de oudheid werden levensmiddelen verkocht met oncontroleerbare beloften over gezondheid. Tegenwoordig is er wetgeving om het kaf van het koren te scheiden. Helaas, de wet erkent deze werking van appelazijn niet en het sprookje mag dan ook niet als verkoopargument voor het product gebruikt worden. Die wetgeving is nog niet uitontwikkeld, en de wetenschap is weliswaar nooit klaar, maar het is niet aannemelijk dat er in de toekomst steun voor al deze effecten komt. Je hele leefwijze en je genen zijn van groter belang voor een gezonde oude dag dan dat lepeltje appelazijn.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond
Gezondgids 6, december 2014

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