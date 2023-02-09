Groene thee en hart en bloedvaten

Antwoord: Thee is inderdaad gezond. De Gezondheidsraad adviseert dagelijks 3 koppen thee te drinken. Kruidenthee valt hier niet onder. Thee verlaagt in deze hoeveelheid de bloeddruk een beetje. En dat zorgt voor een ongeveer 10% lager risico op een beroerte. Het drinken van thee hangt waarschijnlijk ook samen met een lager risico op diabetes.

Groene thee lijkt een streepje voor te hebben op zwarte thee. Van zwarte thee moet je dagelijks 5 koppen drinken voor dezelfde verlaging van de bloeddruk. Er is ook een verband gevonden tussen verlaging van het LDL-cholesterolgehalte en groene thee. Dit verband kon bij zwarte thee niet worden bewezen.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 1, 2023

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