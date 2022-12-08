Antwoord: Bij intermittent fasting (periodiek vasten) bepaal je zelf wanneer je vast en wanneer je wat eet. Je kunt de kwark en muesli dus ook tussendoor eten. Kies volkorengranen en eet veel groente en fruit vanwege de vezels. Gebruik verder eiwitrijke producten, zoals peulvruchten, noten, eieren, zuivel of een vleesvervanger.

Denk bij vegetarische maaltijden dan aan linzensoep, volkoren noedels met tofu, salade met verschillende granen en bonen en zilvervliesrijst met falafel. En kies volkorenboterhammen met bijvoorbeeld 100% pindakaas, ei of hummus.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2022

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