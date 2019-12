Is groene thee gezond?

Antwoord: Thee is zeker een slimme keus om op een smakelijke en calorieloze manier voldoende vocht binnen te krijgen. In de recentelijk gepubliceerde Richtlijnen Goede Voeding beveelt de Gezondheidsraad aan dagelijks drie koppen thee te drinken. De positieve gezondheidseffecten hebben waarschijnlijk te maken met antioxidanten die in thee zitten. Het drinken van thee kan de bloeddruk verlagen. Thee zorgt zo voor een lager risico op een beroerte. Je moet dan wel dagelijks drie koppen groene thee of vijf koppen zwarte thee drinken. Bovendien is het volgens de Gezondheidsraad aannemelijk dat thee drinken het risico op het ontstaan van diabetes verlaagt.

Anders dan veel mensen denken bevat ook groene thee cafeïne. Wel wat minder dan zwarte thee.

Nelleke Polderman, expert Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2015

Terug naar het overzicht