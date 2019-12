Is kokosvet gezond?

Vraag: Ik houd van Indonesisch eten waar vaak kokos in is verwerkt, en bak ook graag in kokosvet. Nu hoor ik verschillende verhalen over kokosvet en vraag ik me af of het wel zo gezond is.

Antwoord: Over kokosvet doen inderdaad wonderlijke verhalen de ronde. Het witte vet uit het vruchtvlees van kokosnoten zou een stimulans zijn voor het geheugen en de stofwisseling. Ook zou kokosvet het risico op verschillende chronische ziekten verminderen. Dergelijke effecten zijn niet bewezen, dus daarvoor hoef je het niet te gaan gebruiken. Wel bewezen is dat kokosvet, dat wordt gebruikt voor het bakken en frituren van gerechten, een klein gunstig effect heeft op het cholesterol in ons bloed. Dat is bijzonder, want kokosvet bestaat vrijwel helemaal uit verzadigd vet, de soort die bekendstaat om zijn negatieve effect op het cholesterol. Verzadigd vet is er in soorten en maten, en kokosvet is bij uitzondering een cholesterolgunstige soort. Overigens hebben plantaardige oliën als sojaolie, zonnebloemolie en olijfolie, een veel sterker gunstig effect op het cholesterol, omdat die voornamelijk uit onverzadigd vet bestaan. Sommige soorten kokosvet hebben de typische kokossmaak, andere zijn neutraler van smaak.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2014

