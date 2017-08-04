Is ontzuren nodig?

Antwoord: Ontzuren van het lichaam vindt continu plaats zonder dat we er erg in hebben. De zuurgraad wordt vooral gereguleerd doordat de nieren bicarbonaat vasthouden en zuur uitscheiden. Nierziekten kunnen ertoe leiden dat zuur niet meer wordt ‘geneutraliseerd’. Mensen met een normale nierfunctie zijn goed in staat om zelf hun zuurgraad te regelen.

Van bicarbonaatproducten, zoals die van Alka, is nooit bewezen dat ze effect hebben. Een dieet rijk aan groente, fruit en water en met beperkt dierlijk eiwit is dan ook te verkiezen boven dergelijke producten.

Sowieso gunstig voor de gezondheid, én voor de portemonnee!

Maarten Soeters, internist-endocrinologist Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Gezondgids 5, oktober 2015

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