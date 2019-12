Is pindakaas gezond?

Vraag: Wat is er waar van berichten in de media dat het nuttigen van noten en pindakaas ongezond is vanwege het kankerverwekkende aflatoxine?

Antwoord: Aflatoxine is een stof die door een schimmel in ons eten kan komen. Hij is schadelijk zodra het meer is dan een spoortje. Helaas zit de aflatoxine nog in het product als de schimmel al weg is. Niet alleen pinda’s, ook noten, peulvruchten, granen en koffiebonen kunnen tussen de oogst en het eindproduct beschimmelen, waardoor aflatoxine achter kan blijven. Bedrijven doen er alles aan om de grondstoffen droog en vrij van schimmels te houden, opgedragen door strenge wetgeving. Onderzoeken geven aan dat het aflatoxinerisico voldoende onder controle is. Ook ons onderzoek van 15 merken pindakaas bracht geen aflatoxine aan het licht (Consumentengids, oktober 2013).

Ons advies is de strategie te volgen die het best werkt tegen de vele potentiële bedreigingen in ons eten: gevarieerd eten.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2015

