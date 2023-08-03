Gepubliceerd op:3 augustus 2023
Antwoord: Kokosolie wordt gewonnen uit de kokosnoot die groeit aan de kokospalm. Palmolie komt uit de veel kleinere palmvrucht van de oliepalm. Het gaat dus om verschillende oliesoorten. De grote vraag naar palmolie veroorzaakt milieuproblemen zoals ontbossing en vervuiling.
Omdat de kokospalm per hectare veel minder olie oplevert dan de oliepalm, is er bij de winning daarvan een nog groter risico op ontbossing. Palmolievrij betekent dus niet zomaar vrij van problemen. Zeker niet als er wel kokosolie in zit. Beide oliën bestaan grotendeels uit verzadigd vet.
Roombeter bestaat overigens vooral uit zonnebloemolie. Daar zit veel minder verzadigd vet in dan in roomboter.
Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond
Gezondgids 4, 2023