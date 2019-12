Vraag: Ik drink na het koken van sommige groenten het kookwater op voor de extra vitaminen. Is dat eigenlijk wel aan te raden?

Antwoord: Als je een gevarieerd en gezond voedingspatroon hebt, krijg je in principe voldoende vitaminen en mineralen binnen. Door groente niet langer dan nodig te koken in weinig water, beperk je vitamineverlies.

Kookvocht drinken is meestal af te raden. Zo bevat kookwater van aardappelen het plantengif solanine. Ook kookvocht van nitraatrijke groenten (zoals spinazie, bieten en andijvie) kun je beter niet opdrinken, evenals kookwater waaraan zout is toegevoegd. Kookvocht van kikkererwten en andere peulvruchten kan daarentegen wél waardevol zijn om te hergebruiken. Dit kookvocht is rijk aan eiwitten en kan ei vervangen bij de bereiding van bijvoorbeeld chocolademousse en meringue.

Brigitte van der Bent, redacteur-onderzoeker Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2019

