Vraag: Onze bakker beveelt zogenaamd koolhydraatarm brood aan. Op de onderkant ervan zitten wel tarwekorrels, maar in de rest van het brood zouden geen koolhydraten zitten. Bestaat er zoiets als koolhydraatarm brood en wat zit daar dan precies in?

Antwoord: Koolhydraatarm brood bestaat sinds de populariteit van koolhydraatarme diëten als Atkins. In dit brood zit minder tarwemeel dan in regulier brood en in plaats daarvan sojameel. Dat is koolhydraatarmer en eiwitrijker dan tarwemeel. Om de structuur van het brood luchtig te houden, bevat het meer vette ingrediënten als olie, margarine, zaden en pitten. Hierdoor zitten er vaak méér calorieën in dan in regulier brood.

Een voordeel van koolhydraatarm brood is dat het meer en langer verzadigt door het hogere eiwit- en vetgehalte. Ook kan het door de toevoeging van onder meer lijnzaad en zonnebloempitten meer voedingsvezels bevatten. Een nadeel van koolhydraatarm brood is dat het dus, afhankelijk van de variant, meer calorieën en vetten bevat dan regulier brood.

Linda de Gouw, projectmedewerker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2016

