Lactosevrij

Antwoord: In zuivel zit van nature lactose, ook wel melksuiker genoemd. Mensen met een lactose-intolerantie verteren melksuiker slecht, waardoor ze darmklachten krijgen. Maar de Activia-yoghurt kunt u gewoon eten. De yoghurt is gemaakt van melk, maar bevat door een ‘trucje’ geen lactose meer. Danone voegt namelijk lactase toe tijdens het productieproces van de lactosevrije yoghurt. Dit is het enzym dat mensen met een lactose-intolerantie niet of nauwelijks aanmaken. Lactase verteert lactose; het knipt de melksuiker op in twee kleinere stukken, die wel in de darm opgenomen kunnen worden.

Danone hoeft dit enzym niet op het etiket te vermelden, omdat het in het eindproduct niet meer aanwezig is. Vandaar dat de gedeclareerde ingrediënten van deze lactosevrije yoghurt gelijk zijn aan die van gewone yoghurt.

Thomas Cammelbeeck, redacteur–onderzoeker Voeding Consumentenbond

Gezondgids 3, 2018

