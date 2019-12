Laurier uit eigen tuin

Vraag: Gedroogde laurierblaadjes zijn relatief duur. Nu heb ik in mijn tuin onbespoten laurierstruiken staan. Kan ik de blaadjes drogen en in mijn eten verwerken? Of is dat niet aan te bevelen omdat de blaadjes in de fabriek bepaalde bewerkingen ondergaan?

Antwoord: Er is niets mis mee om de blaadjes van een laurier (Laurus nobilis) uit eigen tuin in het eten te verwerken. Verwar de laurier niet met planten die er alleen maar op lijken of iets van laurier in hun naam hebben. Aan de onmiskenbare geur van een gekneusd blad herken je de echte. Even afspoelen na het plukken is aan te raden om stof en uitwerpselen van vogels te verwijderen. De blaadjes worden gewoonlijk gedroogd, maar zijn ook vers te gebruiken, al smaakt dat iets anders. Het drogen moet zodanig verlopen dat de groene kleur behouden blijft. Dit lukt door ze bijvoorbeeld op de verwarming te leggen. Als de blaadjes bruin worden, verliezen ze hun smaak. Overigens eet je de blaadjes niet op, maar trek je alleen de smaak eruit door ze mee te koken.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2014

