Vraag: Ik lees steeds vaker over de positieve eigenschappen van matchathee. Is het werkelijk zo’n wondermiddel?

Antwoord: Matcha is Japanse groene thee, vermalen tot poeder. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het gebruik ervan een positieve werking heeft op je lichaam. Er zijn studies gedaan naar het effect van groenethee-extract op de stofwisseling en gewichtsverlies, maar omdat er onvoldoende bewijs is voor dat effect, kunnen de Gezondheidsraad en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Efsa daar niks over zeggen.

Pas op met grote hoeveelheden matchapoeder, zeker als je zwanger bent, en lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing. Bij het gebruik van geconcentreerde vormen van groene thee kunnen wisselwerkingen ontstaan met bepaalde medicijnen. Gebruik je medicijnen en wil je matchapoeder oplossen tot thee? Dan is het verstandig dit te overleggen met je arts of apotheker.

Gewone groene thee kun je overigens zonder problemen drinken. Drie koppen groene of vijf koppen zwarte thee per dag verlagen de bloeddruk en het risico op een beroerte.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 3, 2018

Terug naar het overzicht