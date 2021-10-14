Antwoord: Onder nachtschade vallen bekende voedingsmiddelen als aardappel, tomaat en aubergine. Die kunnen gifstoffen bevatten zoals solanine, tomatine en lectine. Dat is vooral het geval als ze onrijp (groen) zijn. In grote hoeveelheden kunnen de gifstoffen klachten als buikpijn en diarree veroorzaken. Maar dat komt bij normaal gebruik nauwelijks voor.

Bij aardappels ontstaat solanine als ze aan licht worden blootgesteld. Bewaar aardappels daarom donker en droog en snijd groene plekken ruim weg. Eet groenten niet onrijp. Schrap nooit zomaar hele groepen voedingsmiddelen. Het is immers belangrijk om gevarieerd te eten. Vermoed je overgevoeligheid, raadpleeg dan een diëtist.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2021

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