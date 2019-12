Olieresten in voedsel

Vraag: Ik eet een paar keer in de week een bord lekkere Brinta. Nu hoorde ik laatst dat daar aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie – ook wel MOAH genoemd – in zitten. Kan ik hier last van krijgen en moet ik mijn bord Brinta voortaan laten staan?

Antwoord: In Brinta kunnen inderdaad mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) zitten. De organisatie Foodwatch rapporteerde in oktober 2015 dat die waarschijnlijk uit de verpakking in de Brinta terechtkomen.

Welk risico je loopt bij het eten van Brinta, is moeilijk te zeggen, omdat MOAH een grote groep van verschillende stoffen vormen. Sommige MOAH kunnen kankerverwekkend zijn. Welke er in Brinta zitten, is niet precies bekend. Omdat de overdracht van verpakking naar voedsel via de lucht plaatsvindt, gaat het om vluchtige MOAH. Deze zijn niet of maar heel weinig kankerverwekkend.

De producent van Brinta heeft ons laten weten dat de verpakking een coating gaat krijgen die de overgang van MOAH vanuit het karton naar de Brintavlokken tegenhoudt.

Wim Mennes, toxicoloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM

Gezondgids 5, oktober 2016

